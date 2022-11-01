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صور قيادي بارز بالحرس الثوري مع زوجته بدون حجاب تثير الجدل في إيران

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وسائل الإعلام المعارضة، قال علي جعفري، مستشار الوزير رستم قاسمي ومدير مكتبه، إن الصور المتداولة قديمة جدا، وهي لقاسمي صحبة زوجته، خلال جلسة تصوير خاصة، وانتقد نشرها، معتبرا أنها خطوة غير أخلاقية.

وأثارت الصور جدلا في صفوف النشطاء، الذين اعتبر بعضهم أن "السلطات الإيرانية تحرم على شعبها ما تحلله لرجالها".

فيما دافع آخرون عن قاسمي ناشرين صور للمرأة التي كانت بجانبه وهي ترتدي الحجاب، وانتقدوا الأشخاص الذين يحاولون تشويه صورة القيادي، مشيرين إلى أن الصور التقطت في مكان خاص ولم تكن لغرض النشر، وإنما أولائك الذين يصطادون في الماء العكر سربوها.

وقال أحد المغردين مدافعا عن قاسمي على "تويتر" إن "المرأة التي ظهرت في الصورة هي زوجة قاسمي، ومن الواضح تماما أنها ترتدي الحجاب، لقد ذهبوا إلى مكان خاص مع المصورة لالتقاط صور معا".

وأضاف: "الآن، بعد 11 عاما، تقوم مجموعة النساء المدافعات عن الحرية ببث صورة خاصة لشخص ما".

يشار إلى أن إيران تشهد منذ أسابيع موجة من الاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني إثر اقتيادها إلى مركز للشرطة في طهران لعدم تطبيقها الحجاب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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