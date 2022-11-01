انت الان تتابع خبر صور قيادي بارز بالحرس الثوري مع زوجته بدون حجاب تثير الجدل في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وسائل الإعلام المعارضة، قال علي جعفري، مستشار الوزير رستم قاسمي ومدير مكتبه، إن الصور المتداولة قديمة جدا، وهي لقاسمي صحبة زوجته، خلال جلسة تصوير خاصة، وانتقد نشرها، معتبرا أنها خطوة غير أخلاقية.وأثارت الصور جدلا في صفوف النشطاء، الذين اعتبر بعضهم أن "السلطات الإيرانية تحرم على شعبها ما تحلله لرجالها".

فيما دافع آخرون عن قاسمي ناشرين صور للمرأة التي كانت بجانبه وهي ترتدي الحجاب، وانتقدوا الأشخاص الذين يحاولون تشويه صورة القيادي، مشيرين إلى أن الصور التقطت في مكان خاص ولم تكن لغرض النشر، وإنما أولائك الذين يصطادون في الماء العكر سربوها.