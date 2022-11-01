انت الان تتابع خبر بوتين يوجه رسالة للمشاركين في قمة الجزائر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين في رسالته إن "العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية هامة"، مضيفا أن "عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة والعدالة واحترام المصالح المشروعة لبعضنا البعض، تكتسب زخما".وأكد الرئيس الروسي، "أهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية، قائلا إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يبلغ نصف سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة، تلعب دورا متزايد الأهمية في هذه العملية".