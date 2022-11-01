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بوتين يوجه رسالة للمشاركين في قمة الجزائر

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين في رسالته إن "العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية هامة"، مضيفا أن "عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة والعدالة واحترام المصالح المشروعة لبعضنا البعض، تكتسب زخما".

وأكد الرئيس الروسي، "أهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية، قائلا إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يبلغ نصف سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة، تلعب دورا متزايد الأهمية في هذه العملية".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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