انت الان تتابع خبر الداخلية تشكل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الشمري "وجه بتشيكل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة والمشمولين بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ الذين سبق أن تم رفع أسمائهم من قبل دوائرهم الى مديرية إدارة الموارد البشرية، من بينهم (الفاحصون المستوفون للشروط، المستقيلون، المفصولون، المطرودون، والملغاة أوامر تعيينهم لعدم التحاقهم)".وأضافت، أن "المقابلات ستبدأ من يوم ٦-١١-٢٠٢٢".

وبحسب البيان، وجه وزير الداخلية، بـ "مراجعة جميع الأوراق الخاصة بهم"، مشيرا الى انه "سيكون هناك إعماماً آخر لبيان جميع ما يتعلق بهذا الموضوع ومكان المقابلة والفحص".