انت الان تتابع خبر الإعلام الأمني تكشف عن أسباب انفجار الصهريج شرقي بغداد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعد تشكيل لجنة بإشراف وزير الداخلية، رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء الدكتور سعد معن يكشف عن أسباب انفجار الصهريج الذي حصل يوم السبت الماضي".

وأضاف: "حادث انفجار الصهريج في منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد يعود لأسباب فنية".

وأشار معن الى ان "الانفجار سببه تمدد كبسولة الغاز داخل الصهريج"، مشيرا الى ان " الحادث عرضي بسبب الإهمال وفقدان إجراءات السلامة".

وأكد: "عدم وجود مؤشرات جنائية أو إرهابية في حادث انفجار الصهريج"، لافتا الى انه "سيتم اتخاذ إجراءات بشأن دخول العجلات المحملة بالمشتقات إلى العاصمة بغداد".

يذكر ان قيادة عمليات بغداد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، "منع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية".