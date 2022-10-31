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نادٍ مفاجئ يدخل سباق التعاقد مع ميسي

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2022-10-31 | 12:08

نادٍ مفاجئ يدخل سباق التعاقد مع ميسي

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الخليج 365 - رياضة

دخل نادٍ مفاجئ في سباق التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن نادي إنتر ميامي الأمريكي دخل في سباق التوقيع مع ميسي خلال الفترة الماضية.


وزعمت العديد من التقارير أن باريس بدأ مفاوضات التجديد مع ميسي، بينما يحاول مسؤولو إعادته إلى "كامب نو" مجانا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى المفاوضات تسير بشكل ممتاز بين النادي الأمريكي وممثلي ميسي، ووصل الطرفان إلى مراحل متقدمة.

وأوضحت أن إنتر ميامي متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي مع ميسي عقب كأس العالم.

ويعرف مسؤولو إنتر ميامي أن عائلة ميسي ترحب دائمًا بالانتقال إلى مدينة فلوريدا، خاصة أن لديهم منزل في برج بورش، كما أن لدى ميامي روابط قوية مع مجتمع أمريكا الجنوبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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