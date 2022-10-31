المانيا تتخذ قراراً استثنائياً يخص مباريات مونديال قطر 2022

ووافق المجلس الاتحادي وهو الهيئة التشريعية التي تمثل الولايات الستة عشر لألمانيا، على السماح بالتجمعات الجماهيرية الألمانية لمتابعة مباريات مونديال 2022 التي تقام في وقت متأخر يومياً.

وفي الأحوال العادية تمنع لوائح الحماية من الإزعاج، أي تجمعات من الاستمرار بعد العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، لكن "بوندسرات" وافق على تغيير مؤقت في القواعد، لأن معظم المباريات التي ستقام في مونديال قطر ستنتهي في وقت متأخر بالنسبة لألمانيا.



وسيلعب منتخب ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2022، إلى جانب كل من كوستاريكا، وإسبانيا، واليابان.

ويسعى المنتخب الألماني للتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله المنتخب البرازيلي.