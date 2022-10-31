انت الان تتابع خبر السوداني ومحافظ البنك المركزي يستعرضان التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير، "اجتمع بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف"، مشيرا الى أن "السوداني استمع الى إيجاز عن سير التعاملات النقدية والمصرفية، وباقي جوانب الواقع المصرفي في العراق قدمه محافظ البنك المركزي".وشهد الاجتماع استعراض سائر جوانب عمل البنك المركزي، وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وفق البيان.