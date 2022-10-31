انت الان تتابع خبر إحالة رئيس الجمهورية السابق الى التقاعد (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت مدير عام الدائرة هيفاء شكر محمود في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "العدد تضمن صدور مرسوم جمهوري تكليف عبد اللطيف جمال رشيد بمهام رئيس جمهورية العراق ومرسوم جمهوري رقم (33) لسنة 2022 احالة برهم صالح رئيس جمهورية العراق الى التقاعد".
وأضافت المدير العام، أن "العدد تضمن أيضاً صدور قرارات صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا المرقمة (49 وموحدتها 83/ اتحادية / 2022 في 21/9/2022) و(156 وموحدتها 160/ اتحادية / 2022 في 26/9/2022)"، مشيرة الى "صدور قرار صادر عن مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2022 تحديد دائرة المنظمات غير الحكومية جهة رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية، وتعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة الثقافة والسياحة والاثار رقم (1) لسنة 2022 ، فضلا عن صدور بيانات صادرة عن وزارة العدل افتتاح واستحداث دوائر للكاتب العدل".
وأضافت المدير العام، أن "العدد تضمن أيضاً صدور قرارات صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا المرقمة (49 وموحدتها 83/ اتحادية / 2022 في 21/9/2022) و(156 وموحدتها 160/ اتحادية / 2022 في 26/9/2022)"، مشيرة الى "صدور قرار صادر عن مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2022 تحديد دائرة المنظمات غير الحكومية جهة رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية، وتعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة الثقافة والسياحة والاثار رقم (1) لسنة 2022 ، فضلا عن صدور بيانات صادرة عن وزارة العدل افتتاح واستحداث دوائر للكاتب العدل".