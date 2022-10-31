انت الان تتابع خبر بعد التعادل المخيب.. أنشيلوتي يهاجم التحكيم ويقر بصعوبة المرحلة الحالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ركلة الجزاء ضدنا ليست صحيحة، لا أحب الحديث عن التحكيم، لكنها ليست ركلة جزاء، لأن الكرة لمست صدر أسينسيو وليس يده، وأنا متفاجئ لأنها جاءت في لحظة مهمة من المباراة، وكنا على المسار الصحيح، وبعد هذا الموقف فقدنا نقطتين".وأضاف: "لا أعرف هل لم نفز بسبب التحكيم، لكن القرارات أثرت على المباراة، وكنا قادرين على اللعب بشكل أفضل، ولكن في هذه المرحلة من الموسم، يكون من الصعب أن تلعب بمستوى عال جدا مع هذا الجهد الكبير".

وتابع: "لم نصل إلى المستوى الذي كنا عليه الأسبوع الماضي، وواجهنا بعض المشاكل مع عودة اللاعبين المصابين، والفريق يلعب الكثير من المباريات ونشعر بالتعب، ولدينا فرصة يوم الأربعاء لنكون الأول في مجموعتنا بدوري الأبطال، وفي الوقت الحالي كل شيء في متناول أيدينا".



وأوضح: "المباريات معقدة ضد جميع الفرق، وهو أمر طبيعي، والمستوى ليس ممتازا لأننا نلعب العديد من المباريات، ولا يوجد وقت للتعافي جسديا وذهنيا بنسبة 100%، وكل الفرق تعاني".

وأتم: "لا يوجد خوف قبل كأس العالم، وما نقوم به تقييم موضوعي لجميع اللاعبين، ومن يشاركون لا يخاطرون بأي إصابة لديهم في هذا الوقت".

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع جيرونا رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر.

