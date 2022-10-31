انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الانخفاض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 95.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 في المئة يوم الجمعة.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 87.67 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المئة عند الإغلاق يوم الجمعة.



خزائن عمالقة النفط تتكدس والعالم يعاني ويلات ارتفاع الوقودوقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس بي آي لإدارة الأصول إن توسيع قيود كوفيد-19 في الصين تثير دائما مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.

ولا يزال خام غرب تكساس الوسيط مدعوما بإشارات من كبار المنتجين الأمريكيين بتباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا.

