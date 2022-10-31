انت الان تتابع خبر أغلبهم أطفال ونساء.. 130 قتيلاً بحادثة إنهيار "الجسر المعلق" في الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يعود جسر المشاة المنهار إلى حقبة الاستعمار البريطاني، حسبما أكّد مسؤول في الشرطة الاثنين.

وقال مسؤول في شرطة مدينة موربي، حيث وقع الحادث، إنّ "الحصيلة ارتفعت إلى 130 قتيلا".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 120 قتيلا على الأقلّ الأحد بانهيار الجسر.



ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مسؤولين قولهم إنّ حوالى 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا على جسر موربي يؤدّون طقوسًا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدّى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر.

وقال بريجيش ميرجا الوزير في الولاية حيث وقعت الكارثة إنّ أكثر من ثمانين شخصًا أنقِذوا.

يقع الجسر في موربي على مسافة 200 كيلومتر غرب أحمد اباد، المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات، ويبلغ ارتفاعه 233 مترا وطوله 1,5 مترا.



وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، عارضة مقاطع فيديو لا يمكن التحقّق من صحّتها بشكل مستقلّ، لأشخاص يتشبّثون ببقايا الجسر في الظلام.

وأعيد افتتاح الجسر المعلّق الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني أمام الجمهور هذا الأسبوع، بعد أشهر من الإصلاحات.

وقال أحد الشهود لوسائل إعلام محلّية "سقط الناس بعضهم فوق بعض بعد انهيار الجسر. وهم كانوا قد توافدوا على الجسر لإقامة طقوس احتفاليّة ومن أجل عيد ديوالي. العديد من الأطفال والنساء من بين الضحايا".

وذكرت محطة "إن دي تي في" الإذاعية أنّ الجسر أعيد افتتاحه رغم عدم وجود شهادة سلامة، وأنّ لقطات فيديو تعود إلى يوم السبت أظهرت أنّه يتأرجح.

وباشرت السلطات عمليّة الإنقاذ بعد انهيار الجسر فيما نُشر غوّاصون للبحث عن المفقودين.

كما استُدعي عشرات الجنود من الجيش والبحريّة الهنديّة للمساعدة في الإنقاذ.

وتعتزم السلطات أيضًا وقف إمداد النهر بالمياه من سدّ قريب واستخدام مضخّات لسحب المياه من النهر لتسريع عمليّة البحث.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان يجول في ولاية غوجارات، مسقط رأسه، تقديم تعويضات لذوي القتلى ولجرحى الحادث.

وكتب مكتبه على تويتر أنّ مودي "طلب تعبئة عاجلة للفرق من أجل (عمليّات) الإنقاذ".

أضاف "وطلب مراقبة الوضع من كثب وبشكل مستمرّ و(من السلطات) تقديم كلّ مساعدة ممكنة للمتضرّرين".

وتصف حكومة ولاية غوجارات على موقعها الرسمي الجسر بأنّه "أعجوبة هندسيّة بُنيت مطلع القرن".

وتُعتبر الحوادث المرتبطة بالبنى التحتيّة القديمة والتي تُعاني سوء صيانة، شائعة في الهند.

في العام 2016، أدّى انهيار جسر في شارع مزدحم في مدينة كولكاتا في شرق البلاد إلى مقتل 26 شخصا على الأقل. وانتشل عناصر الإنقاذ حوالى 100 شخص مصابين من تحت ألواح إسمنتية ومعدنية ضخمة.

وفي 2011، قتل 32 شخصًا على الأقلّ عندما انهار جسر يضيق بحشد من المحتفلين في شمال شرق الهند على مسافة نحو 30 كيلومترا من بلدة دارجيلنغ الجبلية.

وبعد أقلّ من أسبوع على ذلك الحادث، لقي حوالى 30 شخصًا حتفهم عندما انهار جسر للمشاة فوق نهر في ولاية أروناتشال براديش في شمال شرق البلاد.

وفي 2006، قتل 34 شخصًا على الأقلّ عندما انهار جسر عمره 150 عامًا على قطار ركاب في محطة للسكك الحديد في ولاية بيهار في شرق الهند.