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ارسنال يقسو على نوتنجهام ويستعيد صدارة "البريمير ليج"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436685-638027467996942496.jpg

2022-10-30 | 18:10

ارسنال يقسو على نوتنجهام ويستعيد صدارة "البريمير ليج"

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تمكن فريق آرسنال من التغلب على ضيفه نوتنجهام فورست بخماسية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة ال14 من المُمتاز "البريميرليج" .
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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