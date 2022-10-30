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انت الان تتابع خبر ارسنال يقسو على نوتنجهام ويستعيد صدارة "البريمير ليج" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436685-638027467996942496.jpg
2022-10-30 | 18:10
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تمكن فريق آرسنال من التغلب على ضيفه نوتنجهام فورست بخماسية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة ال14 من الدوري الإنجليزي المُمتاز "البريميرليج" .
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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