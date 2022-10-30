انت الان تتابع خبر السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني تلقى من السيسي التهنئة بمناسبة تسلّم مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف ان " جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".



وأعرب السوداني، خلال الاتصال، "عن سعي العراق لإدامة العلاقة مع مصر في مختلف المجالات والصعد، بما يعضد الشراكة والتعاون الثنائي".

من جانبه أكد الرئيس المصري "أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين، ودعم مصر للعراق في حربه على الإرهاب، وأهمية تعزيز أمن العراق واستقراره، وتدعيم دوره الحيوي في المنطقة".