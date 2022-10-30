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الكويت تتضامن مع العراق بعد حادثة الصهريج

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تُعرِبُ عن تعازيها وصادقِ المواساة لحكومةِ وشعب كوريا الجنوبيَّة إثر حادث التدافع الذي وقع أثناء احتفالات الهالوين في منطقة إيتايون بالعاصمة سيؤول، أودى بحياة عدد من المدنيين وإصابة أخرين".

وجددت الوزارة، في بيان "تضامن ووقوف جُمْهُوريَّة العراق حكومةً وشعباً مع عائلات الضحايا في هذه الظروف الصعبة، ونُوجّه كلماتِ الدعم لهم".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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