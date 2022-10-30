انت الان تتابع خبر نائب يدعو لإلغاء الأوامر الوزارية للدرجات الخاصة في حكومة تصريف الأعمال (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن القيسي وحصلت عليها الخليج 365، إنه "بالنظر الى ما شاب التعيينات في المناصب العليا التي جرت خلال مرحلة تحول الحكومة السابقة الى حكومة تصريف اعمال من شبهات كونها صدرت لمصالح وغايات لا تصب في صالح الشعب وانما لجهات وأحزاب سياسية على حساب العراقيين".وتابع، "ولكون هذه التعيينات قد صدرت من جهة لا تملك صلاحية إصداره فإن الغاء هذه التعيينات يعد ضرورة ملحة ومطلبا قانونيا لتصحيح الأوضاع الخاطئة وما ترتب عليها من ضرر على وقع العشب وعلى المال العام".