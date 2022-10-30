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رئيس الجمهورية والسفير السعودي يؤكدان أهمية استمرار التعاون الإيجابي بين البلدين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أكد عمق علاقات الأخوة التاريخية التي تربط العراق والمملكة العربية ، وأهمية استمرار التعاون الإيجابي وتعزيزه على مختلف الصعد لتشمل المجالات كافة وبما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال استقبال السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري في قصر السلام ببغداد"، مشيرا الى "الشمري هنأ رشيد بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية، معبّراً عن أمنياته بالنجاح والتوفيق في أداء مهام منصبه وبما يخدم تعضيد العلاقات بين البلدين".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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