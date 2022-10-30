انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية والسفير السعودي يؤكدان أهمية استمرار التعاون الإيجابي بين البلدين والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية