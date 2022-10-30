انت الان تتابع خبر بعد هدفه القاتل.. ليفاندوفسكي يحقق انجازاً جديداً في الليغا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436614-638027035900520368.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-10-30 | 07:11
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الخليج 365 – رياضة
سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، هدفا قاتلا قاد به البارسا لتحقيق فوز صعب على مضيفه فالنسيا، بهدف دون رد، على ملعب ميستايا، ضمن الجولة 12 من الليجا.
سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، هدفا قاتلا قاد به البارسا لتحقيق فوز صعب على مضيفه فالنسيا، بهدف دون رد، على ملعب ميستايا، ضمن الجولة 12 من الليجا.
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