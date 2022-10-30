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بعد هدفه القاتل.. ليفاندوفسكي يحقق انجازاً جديداً في الليغا

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2022-10-30 | 07:11

بعد هدفه القاتل.. ليفاندوفسكي يحقق انجازاً جديداً في الليغا

1,020 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم ، هدفا قاتلا قاد به البارسا لتحقيق فوز صعب على مضيفه فالنسيا، بهدف دون رد، على ملعب ميستايا، ضمن الجولة 12 من الليجا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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