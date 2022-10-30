بعد هدفه القاتل.. ليفاندوفسكي يحقق انجازاً جديداً في الليغا

الخليج 365 – رياضة

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، هدفا قاتلا قاد به البارسا لتحقيق فوز صعب على مضيفه فالنسيا، بهدف دون رد، على ملعب ميستايا، ضمن الجولة 12 من الليجا.

