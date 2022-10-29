نصر الله: كدنا نصل للحرب قبل التوصل لترسيم الحدود البحرية

وقال نصر الله في كلمة له، "كدنا أن نصل إلى الحرب قبل التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية".

وأضاف أن "الموقف الرسمي ساهم مع تهديد المقاومة وجاهزيتها وإرسال المسيرات والدعم الشعبي في إنجاز اتفاق الترسيم".