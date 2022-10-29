انت الان تتابع خبر المالكي: فشل السوداني سيحسب على الإطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المالكي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، أن "الإطار التنسيقي تعرض الى عملية ممنهجة من أجل إبعاده عن المشهد السياسي"، مضيفاً أن "الإطار لم يستخدم الكاتيوشا لقصف الخضراء ولم يستخدم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لإخضاع خصومه ولم يستخدم الجرافات لاقتحام المنطقة الخضراء".وتابع، أن "قوى التنسيقي مجمعة على نجاح الحكومة واتفق مع السوداني على إدارة البلد مهنياً؛ لأن الإخفاق سيحسب على الإطار"، منوهاً إلى أن "المرونة التي منحت للسوداني تمنحه فرصة للنجاح".