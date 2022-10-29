رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على المضي بتحقيق الاصلاحات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني التقى رشيد، للتباحث في مجمل الاوضاع العامة السياسية والاقتصادية والأمنية".

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، التأكيد على "أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة للمضيّ قدما بتحقيق الإصلاحات، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي في تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي، وتوفير مستلزمات العيش الكريم للمواطنين".