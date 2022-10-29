انت الان تتابع خبر بغداد وواشنطن تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365 إن "السوداني استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، حيث نقلت تهنئة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة تسلّم مهامه، وتشكيل الحكومة الجديدة، ونيل ثقة مجلس النواب".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تطويرها، وفقاً لما تتطلبه مصلحة الشعبين الصديقين".