انت الان تتابع خبر السوداني يولي اهتماماً بالبطاقة التموينية.. تفاصيل الإجراءات الحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد ساعات من نيل حكومته ثقة مجلس النواب، اجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أول لقاءاته مع وزير التجارة أثير داوود الغريري لدعم الأمن الغذائي للعراقيين.

وافصح السوداني بعد اللقاء، بوضوح عن سلم واولويات حكومته، عندما خصص اول اجتماع له في اول يوم عمل له كرئيس للوزراء، للاجتماع بوزير التجارة، خصص بحسب بيان لمكتبه الاعلامي لدعم الأمن الغذائي للعراقيين.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية، وبرامجها في مجال الأمن الغذائي.

وأكد السوداني خلال اللقاء على أن حكومته تولي اهتماماً كبيراً بملف الغذاء وتضعه على رأس أولوياتها.

ووجّه بضرورة اتخاذ اجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وبما يعزز دعم المواطنين من الفئات الفقيرة والهشة.

وسيعطي السوداني ملف الغذاء اهتماماً خاصاً، بحسب ما نتج عن هذه اللقاءات، لاسيما بعد النجاح الملحوظ الذي حققته تجربة الشراكة بين وزارة التجارة والقطاع الخاص في ملف البطاقة التموينية.

وكان العراق من البلدان القليلة في العالم التي لم تشهد اسعار المواد الغذائية ارتفاعا، بسبب انسيابية توزيع مفردات البطاقة التموينية لتسع وجبات متواصلة.