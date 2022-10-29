انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يوجه بإلغاء كافة الأوامر الوزارية السابقة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، فقد قرر الشمري "إلغاء كافة الأوامر الادارية السابقة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر، والمتضمنة تخويل أي من الصلاحيات المحددة للوزير الى العناوين الوظيفية المشار إليها لحين تشكيل لجنة متخصصة تتولى تنظيم هذه الصلاحيات على ان نفذ هذا الامر من تاريخ صدوره".وأرجع الشمري قراره، إلى أنه يستند لأحكام المادة 4/أولاً من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016، ولمقتضيات المصلحة العامة وبغية تنظيم عمل الوزارة بما يتوافق مع صلاحيات الوزير المحددة له قانونا وما يستوجب منها التحويل من عدمه للوكلاء أو القادة أو المديرين العاملين أو بقية التشكيلات الأخرى في الوزارة.