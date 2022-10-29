انت الان تتابع خبر تغير كبير في ملامح اصالة والمتابعون يشبهونها بـ دنيا بطمة (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، اذ اشاروا الى انها بدت أجمل بكثير كما اعتبر البعض انها باتت تشبه الفنانة المغربية دنيا بطمة، لتنهال التعليقات التي نذكر منها: "صايرة بتشبه دنيا بطمة"، "هي ليه قلبت ع دينا بطمه كده".

من جهة أخرى، فإن أصالة غیرت في شكلها، وقد صدمت الجمهور خلال الأيام الماضية، عقب انتشار صور ومقاطع فيديو لها، توضح التغير الكبير الذي طرأ على ملامحها بشكل ملفت.

وتساءل الكثير من متابعي أصالة ومحبيها، حول سبب تغير شكلها المفاجئ، لتخرج الفنانة السورية قبل فترة قصيرة، وتطلب من متابعيها عدم طرح السؤال عليها لأنه أصبح يقودها للجنون.