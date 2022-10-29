انت الان تتابع خبر وفاة الفنان العراقي حسام يعقوب والان مع التفاصيل

ومن الجدير بالذكر، أن حسام يعقوب اسحق مدرس مادة تربية السمع ( الصولفيج ) والنظريات الموسيقية حالياً في كلية الفنون الجميلة - قسم الفنون الموسيقية

الدكتور حسام يعقوب من مواليد مدينة الموصل في العام 1941 نشأ في أسرة من أهل الثقافة والعلم غرست فيه منذ الطفولة حب الفنون ولا سيما الموسيقى وهو الشقيق الاكبر للفنان المهندس صاحب المجسمات التي تحكي حضارة وادي الرافدين ( أور وبابل وأشور) المهندس قيس يعقوب .



وأنهى حسام يعقوب دراسته الابتدائية والمتوسطة في الموصل ثم إلتحق بمعهد الفنون الجميلة ببغداد وتخصص في العزف على آلة الفلوت وكان الأول على المعهد عام 1961 . وحصل على الماجستير في موسكو عام 1967 وتخصص في صنع الآلات الموسيقية الوترية والقوسية في معهد جنيسين الموسيقي التربوي في موسكو ومنح شهادة اكمال التخصص عام 1967 . واخترع د.حسام يعقوب آلة فلوت تمتاز بالقدرة على عزف المقامات العربية والموسيقى الكلاسيكية على حد سواء . وسجل اختراعه في الاتحاد السوفيتي عام 1968 وحصل على شهادة الاختراع المرقمة (220031) من لجنة الاختراعات التابعة لمجلس وزراء الاتحاد السوفيتي . وحصل على الدكتوراه من كونسوفتوار تشايكوفسكي في موضوع الفبراتو كواسطة فنية تعبيرية في العزف على الفلوت عام 1973 . ووضع لأول مرة برنامجا دراسيا لتعليم الفبراتو على أسس علمية ومارس التعليم في معهد الفنون الجميلة ببغداد وعمل عازفاً في الاوركسترا السمفونية العراقية الوطنية . كما دعي كأستاذ للعمل في كونسرفتوار بيروت وكعازف في الاوركسترا ، ومثل العراق في مؤتمر الموسيقى العربية الثاني عام 1969 ، وقدم عدة حفلات موسيقية في الاتحاد السوفيتي والعراق ولبنان. ونشر عدة دراسات منها "روح الموسيقى"(1981) و" الفبراتو كواسطة فنية تعبيرية في العزف على الفلوت"(1981).

ويذكر المهندس قيس يعقوب ان الكمان الذي يعزف عليه فكري بشير هو صناعة اخي حسام يعقوب والذي انجزه و حصل على شهادة صناعة الالات الوتريه من معهد كنيسن في موسكو من خلاله وهذا كله كان اضافه وخارج اطار دراسته للموسيقى .