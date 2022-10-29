انت الان تتابع خبر اليسا تدعم شيرين عبد الوهاب على طريقتها الخاصة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبادرت إليسا في حفلتها التي أقيمت في العاصمة الرياض، بالغناء على طريقتها الخاصة في سبيل حشد الدعم المعنوي للفنانة شيرين التي وصفتها بـ"الفنانة المهمة".

اللافت في الحفل كان دعم اليسا للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بطريقتها الخاصة، في ظل الزمة التي تمر بها شيرين، اذ غنت اليسا أغنيتها "مشاعر" وسط هتافات شديدة وتأثر من الجمهور، كما طلبت من أن يدعم الجميع شيرين ويغني معها، ليتصدر الفيديو مواقع التواصل ويتداوله عدد كبير من المتابعين معبرين عن سعادتهم بهذا الدعم تحت هاشتاغ كلنا شيرين.