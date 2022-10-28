انت الان تتابع خبر القبض على 12 إرهابيا في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يواصل جهاز الأمن الوطني عملياته النوعية لملاحقة واعتقال خلايا عصابات داعش الإرهابي، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهازنا في محافظتي كركوك ونينوى من القاء القبض على 12 إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية ".وأضاف انه "قد جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم وفق القانون".