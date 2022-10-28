انت الان تتابع خبر أحدهما كان اميرا في العراق.. القبض على قياديين في "داعش" بتركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الاناضول التركية ان "ذلك جاء خلال عملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب، للقبض على عناصر من "داعش" بمركز قرشهير".

واضافت إن "الفرق أوقفت "ر. هـ" الذي شغل مهمة "أمير" لدى التنظيم بمدينة تلعفر العراقية"، كما أوقفت فرق الأمن "ز. هـ"، المسؤول عن شؤون الاتصال لدى "داعش".



وأشارت الوكالة الى ان "مديرية الأمن أحالت الشخصين الموقوفين إلى القصر العدلي في قرشهير".