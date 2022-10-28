انت الان تتابع خبر ما هو سرّ السمكة الكبيرة والمقلاة الصغيرة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سرد الإعلامي حيدر محمد في برنامج "بعد التحري" قصّة "مقلاة صغيرة لسمكة كبيرة" بهدف نشر العبرة منها، وهي السلوكيات المتوارثة من الأجداد من دون معرفة سببها.

"يحكى أن امرأة زارت صديقة لها..تُجيد الطبخ لتتعلم منها سر طبخة السمك..

وأثناء ذلك لاحظت أن صديقتها تقطع رأس السمكة وذيلها قبل قليها بالزيت فسألتها عن السر..

فأجابتها بأنها لا تعلم.. ولكنها تعلمت ذلك من أمها..

فقامت واتصلت بأمها لتسألها عن السر.. لكن الامَ ايضا قالت: أنها تعلمت ذلك من أمها..

فقامت الام واتصلت بالجدة لتعرف السر الخطير.. فقالت الجدة بكل بساطة : لأن مُقلاتي كانت صغيرة والسمكة كبيرة عليها..

فالعبرة هنا : أن البشر يتوارثون بعض السلوكيات ويعظمونها دون أن يسألوا عن سبب حدوثها من

الأصل."

نذكر أنّ برنامج "بعد التحرّي" يعرض كلّ يوم خميس في تمام الساعة 10:20 مساء على شاشة السومرية.

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