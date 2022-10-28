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بعد نيل حكومة السوداني ثقة البرلمان.. تركيا: مستعدون للتعاون معها

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية التركية في بيان: إن "تركيا ترحب بتولي الحكومة العراقية الجديدة مهامها من خلال الحصول بالتصويت على ثقة مجلس النواب، متمنياً" لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني التوفيق في هذه المهمة الهامة".

واضاف البيان "نعتقد أن الحكومة الجديدة ستتخذ خطوات لتلبية توقعات الشعب العراقي بنهج شامل وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في البلاد".

وتابع أن "تركيا مستعدة كما في السابق لمواصلة تعاونها في كل المجالات مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس احترام الحساسيات والمصالح المشتركة".

ومنح مجلس النواب، مساء الخميس، الثقة لحكومة السوداني، لتشمل 21 وزيرا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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