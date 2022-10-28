انت الان تتابع خبر كوريا الجنوبية: لم نقدم أبدا أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال يون للصحفيين: "قدمنا مساعدات إنسانية وسلمية لأوكرانيا، لكننا لم نقدم أسلحة فتاكة".

وأضاف: "إنها مسألة متعلقة بالسيادة، ونحاول الحفاظ على علاقات سلمية مع جميع الدول في أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا".



وكان الرئيس بوتين حذر يوم أمس الخميس من تدهور العلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية في حال تقديم كوريا الجنوبية أسلحة إلى أوكرانيا.