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المالكي يهنئ السوداني: نتطلع الى مواصلة العمل مع بقية الشركاء

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في بيان ورد لـ الخليج 365: "اتقدم لكم بالتهنئة والتبريكات لنيلكم ثقة مجلس النواب اليوم وهو المعبر عن ثقة الشعب العراقي بكم ، متمنيا أن تكون جهودكم منصبة لتحقيق امال الشعب العراقي في مسيرة البناء والاعمار وتوفير الخدمات ومعالجة الفقر وازمة السكن والمياه وتحسين المعيشة الكريمة".

واضاف: "كما نامل منكم وبسرعة تعزيز الامن والاستقرار في عموم بلدنا الحبيب ومواجهة كل خارج على القانون والنظام وحماية امن المواطنين من سطوة الارهاب والعصابات ".

واشار المالكي: "نتطلع الى مواصلة العمل مع بقية الشركاء والقوى الوطنية الذين كانت جهودهم قد اثمرت ولادة حكومتكم الموقرة في استعادة هيبة الدولة التي فقدتها ، وتلبية طموح ابناء الشعب العراقي في اقامة حياة حرّة كريمة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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