اخبار العالم / اخبار العراق

بلاسخارت والبعثة الدبلوماسية يصلون البرلمان

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بلاسخارت والبعثة الدبلوماسية يصلون البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إن "بلاسخارت والبعثة الدبلوماسية المرافقة لها، وصلوا الى مبنى مجلس النواب".

ومن المقرر أن يعقد المجلس، مساء اليوم، جلسة تتضمن التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للسوداني.


يشار الى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد كلف في 13 تشرين الأول الحالي، مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من سنة على الانتخابات المبكرة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا