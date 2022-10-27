انت الان تتابع خبر بلاسخارت والبعثة الدبلوماسية يصلون البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إن "بلاسخارت والبعثة الدبلوماسية المرافقة لها، وصلوا الى مبنى مجلس النواب".

ومن المقرر أن يعقد المجلس، مساء اليوم، جلسة تتضمن التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للسوداني.



يشار الى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد كلف في 13 تشرين الأول الحالي، مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من سنة على الانتخابات المبكرة.