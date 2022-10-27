انت الان تتابع خبر اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة منهاج السوداني تنهي أعمالها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب عبدالله، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "برئاسة نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، انهت اللجنة الخاصة التي شكلت بالأمر النيابي (176) بتوجيه من رئاسة المجلس وعضوية كل : (مستشار شؤون التشريع، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام دائرة شؤون النيابية) أعمالها قبل قليل، وتم مراجعة المنهاج الوزاري الذي أرسله رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني إلى مجلس النواب".وأضاف، أنه "تم إعداد تقرير وملاحظات من اللجنة وسترفع إلى رئاسةِ المجلس لعرضها على النواب في جلسة التصويت مساء اليوم".