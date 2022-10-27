انت الان تتابع خبر العراق يبدي موقفاً من استهداف مرقد ديني في إيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تُعربُ عن إدانتها للهجوم الإرهابيّ، الذي استهدف مزاراً دينيَّاً في مدينة شيراز، أمس الأربعاء المُوافق 2022/10/26، والذي أودى بحياة العشرات من المواطنين وإصابة آخرين".
وجددت الخارجية، "موقف حكومة العراق الثابت من الإرهاب والعنف وآيديولوجيا التطرف".
وأتم البيان: "نُشاطِر حكومة وشعب الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّمُ التعازي الصادقة لعائلات الشهداء، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى".
وجددت الخارجية، "موقف حكومة العراق الثابت من الإرهاب والعنف وآيديولوجيا التطرف".
وأتم البيان: "نُشاطِر حكومة وشعب الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّمُ التعازي الصادقة لعائلات الشهداء، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى".