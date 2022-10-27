انت الان تتابع خبر العراق يبدي موقفاً من استهداف مرقد ديني في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تُعربُ عن إدانتها للهجوم الإرهابيّ، الذي استهدف مزاراً دينيَّاً في مدينة شيراز، أمس الأربعاء المُوافق 2022/10/26، والذي أودى بحياة العشرات من المواطنين وإصابة آخرين".وجددت الخارجية، "موقف حكومة العراق الثابت من الإرهاب والعنف وآيديولوجيا التطرف".

وأتم البيان: "نُشاطِر حكومة وشعب الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّمُ التعازي الصادقة لعائلات الشهداء، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى".

