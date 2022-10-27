اخبار العالم / اخبار العراق

العراق يبدي موقفاً من استهداف مرقد ديني في إيران

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر العراق يبدي موقفاً من استهداف مرقد ديني في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تُعربُ عن إدانتها للهجوم الإرهابيّ، الذي استهدف مزاراً دينيَّاً في مدينة شيراز، أمس الأربعاء المُوافق 2022/10/26، والذي أودى بحياة العشرات من المواطنين وإصابة آخرين".

وجددت الخارجية، "موقف حكومة العراق الثابت من الإرهاب والعنف وآيديولوجيا التطرف".

وأتم البيان: "نُشاطِر حكومة وشعب الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّمُ التعازي الصادقة لعائلات الشهداء، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا