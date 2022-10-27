انت الان تتابع خبر اطلاق رواتب متقاعدي العمَّال المضمونين للشهر الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر تشرين الثاني 2022".

وبينت، أن "لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الخميس الموافق 2022/10/27 مع منحة شهرية قدرها (٥٠،٠٠٠) دينار لحين اقرار القانون".

