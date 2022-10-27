انت الان تتابع خبر المرتبة الثالثة.. العراقيون يشترون أكثر من 19 منزلًا في تركيا كل يوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في أحدث إحصائية، إنّ "العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مشتر للمنازل في تركيا، حيث اشترى المواطنون العراقيون 5255 منزلاً خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022، منخفضًا بنسبة 6 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغ شراء العراقيون للمنازل التركية 5.585 منزلاً".وبحسب الإحصائية، يقوم العراقيين بشراء أكثر من 19 منزلا في اليوم الواحد خلال 9 أشهر الماضية من السنة الحالية 2022.

وأشارت إلى أنّ "مواطني روسيا جاؤوا أولاً بواقع 9311 منزلاً، يليهم الإيرانيون ثانيًا بواقع 6540 منازل، وجاء مواطنو المانيا رابعًا بـ2058 منزلًا ومن ثم مواطنو كازخستان خامسًا بـ2045 منزلًا".

ويتصدر العراقيون قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنّ الترتيب تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام الحالي 2021، ليتراجعوا إلى المركز الثالث مع شهر آذار/مارس 2022 بعد أن أصبحت روسيا الأكثر شراءً للمنازل التركية.