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"معالجة الأزمات وحماية الفئات الفقيرة".. أبرز ما تضمنه المنهاج الوزاري للسوداني

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بغداد - ياسين صفوان - وتضمن المنهاج الوزاري الذي قدمه السوداني لمجلس النواب، "العمل على اصلاحات عديدة في قطاعات مهمة في الدولة كالقطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمة الكهرباء وزيادة ساعات تجهيز المواطنين، بالإضافة الى حماية الفئات الفقيرة من المجتمع".

كما تضمن، "مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل وتفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة، وضرورة الإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين".

وأدناه المنهاج:

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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