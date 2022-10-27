انت الان تتابع خبر السوداني تحت الضغوط يثابر لتشكيل حكومة تحقق التغيير‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الضغوط تقطع الطرق وتفتح ابواب الخلاف، الكابينة الحكومية محورها، وهو أمر قد يعرقل بطبيعة الحال استكمال تشكيل الحكومة المنتظرة، ويأتي هذا رغم أن اعضاء في البرلمان يؤكدون أن للمكلف القرار وحرية الاختيار .وما يدفع الى ضرورة تسريع الخطوات لاكمال اركان هذه الحكومة، حاجة ملحة لحسم ملفات عدة يأتي على رأسها قانون الموازنة، وثمة الكثير من المشروعات الاخرى التي منها ما يتعلق بشؤون الدولة وأخرى تمس مصلحة المواطن.

وانتقلت مهمة السوداني حالياً الى مرحلة العمل الذي ينبغي أن يكون كفيلاً بانجاح حكومته ومنحها شكلا يختلف عن سابقاتها، ويرى مراقبون أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال جعل واجبه تجاه قبول التكليف يختلف عن مهامه وواجباته إزاء التشكيل والقيادة.

