انت الان تتابع خبر صيني يبتلع "سلطعوناً" حيًا انتقامًا لأبنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وغضب الرجل البالغ من العمر 39 عاماً، ويدعى "لو" من منطقة تشجيانغ بشرق الصين، بعد أن هاجم سلطعون صغير ابنته وقرر الانتقام بابتلاعه حياً.

لكن الرجل اضطر إلى الذهاب إلى المستشفى بعد شهرين من آلام خطرة في ظهره.



وأشار الفحص الطبي الأولي إلى تغيرات مرضية في صدره وبطنه وكبده وجهازه الهضمي، لكن طبيبه لم يتمكن من تحديد السبب الدقيق. ثم تذكرت زوجته حادثة السلطعون، والتي اكتشف الأطباء أنها مصدر الألم.

وقال الدكتور تساو تشيان، مدير قسم الجهاز الهضمي في مستشفى سير رن ران شو في هانغتشو: "سألناه مراراً وتكراراً عما إذا كان قد ابتلع لعبة أو أي شيء غير عادي، أي شيء يمكن سبباً في الحساسية. لكنه أجاب بالنفي".

