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قبيل الجلسة.. ما حقيقة وجود أنذار "ج" للقطعات الأمنية في بغداد؟

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "لا يوجد اي انذار (ج) للقطعات الامنية في بغداد قبيل جلسة التصويت على كابينة المكلف محمد شياع السوداني".

وأضاف، أن "الانتشار الامني الكثيف يعد طبيعياً في مناطق التحرير وجسري الجمهورية والسنك، بالاضافة الى منطقة كرادة مريم والمنطقة الخضراء".


وبين، أن "هذا الانتشار هو لتأمين جلسة مجلس النواب اليوم".

وفي وقت سابق، حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية.

ورد الحلبوسي على طلب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بالقول: "تحديد جلسة الخميس 27 تشرين الأول، الساعة الثانية بعد الظهر للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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