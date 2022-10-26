انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجأة تخص "الغاز الروسي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوريل خلال اجتماع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة ببلدان أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي في بوينس آيرس، إن "هذا يجبرنا على البحث عن الموردين الآخرين، ووضع الرهان على الطاقة غير الكربونية".وأضاف: "نحن نرى هذه الإمكانيات في أمريكا اللاتينية"، مشيرا إلى التطور الناجح للطاقة المتجددة في المنطقة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن عزمه التخلي عن الاعتماد على موارد الطاقة الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، المستمرة منذ فبراير الماضي.