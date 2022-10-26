انت الان تتابع خبر "داعش" يتبنّى هجوم مزار "شاهجراغ" في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التنظيم أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصا.

وكشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن منفذي الهجوم الدامي على المرقد الديني في مدينة شيراز اليوم، ليسوا مواطنين إيرانيين.

وأطلق رجل مسلح مساء يوم الأربعاء، النار على الزوار في مرقد "أحمد بن الامام موسى بن جعفر في مدينة شيراز جنوبي إيران.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، عن قيام ثلاثة مجهولين بإطلاق النار.

وبحسب التقارير الإعلامية، أسفر الهجوم عن مقتل 15 شخصا وإصابة 45 آخرين.