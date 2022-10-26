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طهران تكشف هوية منفذي الهجوم على مرقد ديني

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بغداد - ياسين صفوان - وأطلق رجل مسلح مساء اليوم الأربعاء، النار على الزوار في مرقد "احمد بن الامام موسى بن جعفر المعروف بـ "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، عن قيام ثلاثة مجهولين بإطلاق النار على أراضي مرقد "شاهجراغ" في مدينة شيراز الواقعة جنوبي إيران.


وبحسب التقارير الإعلامية، أسفر الهجوم عن مقتل 15 شخصا وإصابة 45 آخرين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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