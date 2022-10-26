انت الان تتابع خبر مرشح جديد يدخل السباق لحقيبة التربية.. وثائق تكشف شبهات فساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الوثائق، فإن طلمس متهم بـ"القيام بعمليات شراء وهمية لمواد بمبلغ أكثر من مليار دينار دون مستندات إدخال مخزني، وكذلك تسجيل أسماء مراقبين للامتحانات وهميين، واستلام المبالغ المخصصة لهم لعام 2019، والقيام بشراء مواد بمبلغ مليار دينار ونصف خارج تعليمات تنفيذ الموازنة لذات العام".كما أظهرت الوثائق، اتهام المرشح بـ "صرف مبلغ قدره أكثر من 8 مليارات؛ بزعم إعادة استقرار وتأهيل القطاع التربوي المحافظات والمدن المحررة".