انت الان تتابع خبر عضو بالإطار التنسيقي: السوداني سيكون أسرع رئيس يشكل حكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر عضو الإطار التنسيقي غضنفر البطيخ، الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيكون أسرع رئيس وزراء مكلف يشكل حكومة.



وقال البطيخ خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "السيد المكلف محمد شياع السوداني سيكون أسرع رئيس وزراء مكلف يشكل حكومة"، موضحاً أنه "خلال 15 يوما من التكليف تكون الكابينة جاهزة".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي هو من يتحمل تشكيل الحكومة"، مشيراً الى أن "الشارع العراقي سيراقب الإطار لأنه هو من يشكل الحكومة وهذه الحكومة هي الفرصة الأخيرة".

وأكد البطيخ أن "خيار السوداني خيار جيد وهو أول شخصية من الداخل يستلم رئاسة الوزراء"، كاشفاً أن "الحصة الأكبر للإطار التنسيقي من الوزارات بينها ثلاث لدولة القانون وأربع للفتح".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الخميس، جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني والتصويت على المنهاج الوزاري.