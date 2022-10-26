انت الان تتابع خبر الحكيم يدين استهداف مرقد ديني في إيران ويوجه دعوة للمجتمع الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "نستنكر وندين الفعل الإجرامي الذي نفذته مجموعة إرهابية استهدفت مرقد الإمام أحمد بن موسى بن جعفر (عليهما السلام) في مدينة شيراز الإيرانية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الزوار بينهم نساء وأطفال".وفيما قدم التعازي إلى قيادة وشعب إيران جراء هذا الحادث، دعا "المجتمع الدولي لاسيما الدول المتضررة من آفة الإرهاب على التآزر والتكاتف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والحد من آثاره التدميرية على أمن واستقرار الشعوب".

وكانت وسائل اعلام إيرانية، قد أعلنت عن مقتل 20 شخصا على الأقل، واصابة العشرات، في هجوم إرهابي استهدف مرقد شاهجراغ في مقاطعة شيراز بمحافظة فارس، جنوب البلاد.

