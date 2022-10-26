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رئيس الجمهورية: ضرورة تشكيل حكومة تنال الدعم والإسناد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رشيد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد تحالف السيادة؛ لبحث الأوضاع العامة في البلد والمستجدات السياسية".

وأشار رشيد، إلى أن "الظروف الراهنة أحوج ما تكون الى توحيد الجهود وتكاتف الجميع من أجل خدمة الوطن، وحل المسائل المرتبطة بمطالب المواطنين".


ولفت، الى "أهمية تشكيل الحكومة الجديدة وأن تنال الدعم والإسناد المطلوبين من أجل أن تمضي قدماً نحو القيام بمهمات كبيرة مُنتظرة، خصوصا المتعلّقة بتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين، الى جانب ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الاقتصاد في البلد".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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