انت الان تتابع خبر منذ 38 عاماً.. انخفاض احتياطي النفط الأمريكي لأدنى مستوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتستند هذه الأرقام للبيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 19 أكتوبر، أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الاحتياطي الاستراتيجي، وأن وزارة الطاقة مستعدة لإمداد السوق بـ15 مليون برميل نفط إضافية، للحد من ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة عالميا إثر العقوبات ضد روسيا.