انت الان تتابع خبر عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل الاعلام ان "ثلاثة مسلحين دخلوا باحة ضريح شاهجراغ في شيراز وأطلقوا النار على الزوار".

وأضافت أنه "قد تم إلقاء القبض على اثنين من المهاجمين وتتواصل الجهود لاعتقال المسلح الثالث".

وأشارت الوسائل الى ان "الهجوم الإرهابي خلف 20 قتيلا على الأقل وقرابة 20 مصابا، موضحة إلى أن من بين الضحايا امرأة وطفلان".

