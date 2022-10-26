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عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني في إيران

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل الاعلام ان "ثلاثة مسلحين دخلوا باحة ضريح شاهجراغ في شيراز وأطلقوا النار على الزوار".

وأضافت أنه "قد تم إلقاء القبض على اثنين من المهاجمين وتتواصل الجهود لاعتقال المسلح الثالث".

وأشارت الوسائل الى ان "الهجوم الإرهابي خلف 20 قتيلا على الأقل وقرابة 20 مصابا، موضحة إلى أن من بين الضحايا امرأة وطفلان".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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